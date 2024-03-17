МИД Германии высказался о "выборах" в РФ и на оккупированных территориях Украины

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало так называемые "выборы" президента России. Там заявили, что результат никого не удивит.

Такое заявление МИД опубликовало в Х (Twitter).

"Псевдовыборы в России не являются ни свободными, ни честными, результат никого не удивляет. Правление Путина является авторитарным, он опирается на цензуру, репрессии и насилие. "Выборы" на оккупированных территориях Украины недействительны и являются еще одним нарушением международного права", — говорится в сообщении.

Напомним, в Молдове 17 марта во двор посольства России, где расположен избирательный участок, бросили "коктейли Молотова".

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