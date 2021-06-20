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МИД Израиля назвал нового президента Ирана "мясником" Тегерана

МИД Израиля назвал нового президента Ирана "мясником" Тегерана

Associated Press

По словам Хайята, Райси является "наиболее экстремистским президентом", причастным к 30 тыс. внесудебных казней.

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайят назвал нового президента Ирана Ибрагима Раиси "мясником" Тегерана.

Соответствующее заявление он обнародовал в своем микроблоге в Twitter.

"Тегеранский мясник Ибрагим Раиси был справедливо осужден международным сообществом за его непосредственную роль во внесудебных казнях более 30 тысяч человек", — говорится в публикации Хайята.

По его словам, избрание "сторонника военной ядерной программы Ирана" ясно показывает "настоящие злонамеренные намерения" этой страны и должно вызывать "серьезную озабоченность" у международного сообщества.

"Ядерная программа Ирана должна быть немедленно остановлена, полностью свернута и остановлена на неопределенный срок. Программа Ирана по баллистическим ракетам должна быть ликвидирована, а международная коалиция должна решительно противодействовать его глобальной террористической кампании", — подчеркнул представитель израильского МИД.

Он также остановился на явке избирателей, которая составила 48,8%: "Верховный лидер фактически продиктовал иранской общественности, кого она может выбрать, менее 50% иранских граждан, имеющих право голоса, выбрали наиболее экстремистского президента на сегодняшний день".

Как сообщалось, Раиси поддержали 17,8 млн избирателей, в то время как у его ближайшего конкурента Мохсена Резайи 3,3 миллиона голосов.

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