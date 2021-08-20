МИД об арестах крымских татар в оккупированном Крыму: Это такая зачистка

По словам Джапаровой, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Целью задержания является желание запугать.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ефире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.

Также читайте Троих из пяти задержанных крымских татар отправили в СИЗО на два месяца

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка" — сказала Джапарова.



По ее словам, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где объявляли приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", — пояснила дипломат.



Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, финансируемых Украиной".

Напомним

Российские силовики в незаконно аннексированом Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.

После обысков их задержали. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.

Новости Украины: ВР приняла законопроект о признании крымских татар коренным народом

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку