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МИД об арестах крымских татар в оккупированном Крыму: Это такая зачистка

МИД об арестах крымских татар в оккупированном Крыму: Это такая зачистка

УНІАН

По словам Джапаровой, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Целью задержания является желание запугать.

Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ефире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.

"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка" — сказала Джапарова.

По ее словам, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".

"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где объявляли приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", — пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, финансируемых Украиной".

Напомним

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