МИД об арестах крымских татар в оккупированном Крыму: Это такая зачистка

По словам Джапаровой, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".
В МИД Украины прокомментировали новые аресты крымских татар в оккупированном Крыму. Целью задержания является желание запугать.
Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в ефире одного из украинских телеканалов, сообщает РБК-Украина.
"Это, к сожалению, системная история, мы понимаем, что цель таких акций одна и очень простая: паралич, ввести людей в такие условия страха, чтобы каждый понимал, что может быть следующим, чтобы никакого присутствия сопротивления не было. Это такая зачистка" — сказала Джапарова.
По ее словам, все пять задержанных — это активисты, "которые посещали судебные заседания, помогали родственникам".
"Один из них в ночь перед тем, как дом его матери обыскали, вернулся из Ростова-на-Дону, где объявляли приговор другим крымским татарам. Думаю, это акт мести", — пояснила дипломат.
Она подчеркнула, что все украинские политзаключенные, которые находятся в Крыму или на территории России, "имеют консульскую защиту и защиту адвокатов, финансируемых Украиной".
Напомним
- Российские силовики в незаконно аннексированом Крыму утром 17 августа провели сразу пять обысков в домах крымских татар. После обысков их задержали.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна немедленно освободить задержанных крымских татар. Он также призвал мировое сообщество должным образом отреагировать на нарушения.