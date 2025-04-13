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МИД опроверг информацию о якобы переговорах Украины с Россией в Анкаре
По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, встреча между Украиной и РФ не запланирована.
Сообщения турецких СМИ о якобы запланированных на 15–16 апреля прямых переговорах между Украиной и Россией в Анкаре по безопасности в Черном море не соответствуют действительности.
Об этом заявила ведущая ТСН. Неделю Алла Мазур, ссылаясь на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - подчеркнула журналистка.
Ранее турецкое издание сообщило, что в штабе командования Военно-морских сил Турции в Анкаре 15-16 апреля встретятся российские и украинские официальные лица.