МИД опроверг информацию о якобы переговорах Украины с Россией в Анкаре

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. / © МИД Украины

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Сообщения турецких СМИ о якобы запланированных на 15–16 апреля прямых переговорах между Украиной и Россией в Анкаре по безопасности в Черном море не соответствуют действительности.

Об этом заявила ведущая ТСН. Неделю Алла Мазур, ссылаясь на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Ничего такого, говорит Андрей Сибига, не планировалось", - подчеркнула журналистка.

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Ранее турецкое издание сообщило, что в штабе командования Военно-морских сил Турции в Анкаре 15-16 апреля встретятся российские и украинские официальные лица.