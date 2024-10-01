МИД опроверг заявления Financial Times о территориальных компромиссах в обмен на мир

В ходе встреч в Нью-Йорке не обсуждались компромиссы по территориальной целостности Украины.

Министерство иностранных дел Украины опровергло информацию Financial Times о том, что министр иностранных дел обсуждал на частных встречах во время Генассамблеи ООН в Нью-Йорке возможные территориальные компромиссы для достижения мира.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Георгия Тихого.

Позиция министра иностранных дел Украины непоколебима: он подчеркивает, что не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины, даже во время частных встреч.

"Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков ни на какие территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями.. Не может быть никаких компромиссов по суверенитету и территориальной целостности Украины", — заявил Тихий.

Он заверил, что формула мира является единственным реалистичным путем к справедливому и продолжительному миру. Он подчеркнул всем собеседникам, что принцип "Ничего об Украине без Украины" должен придерживаться безусловно.

"Информация источника Financial Times об обсуждении министром компромиссов просто неправдива, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов", – добавил он.

Напомним, в статье говорилось, что высокопоставленный западный чиновник заявлял, что "земля в обмен на членство в НАТО — это единственная реальная стратегия, и все это знают". Он говорил, что "никто не скажет этого вслух, но это единственный вариант на столе"

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