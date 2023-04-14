МИД отреагировал на скандальное заявление Орбана: "Поддержка Украины – не благотворительность"

В украинском МИД возмутились заявлением пророссийского премьер-министра Виктора Орбана об Украине, которая "финансово не существует". В министерстве советуют политику взглянуть в глаза, ведь именно помощь украинцам обеспечивает мирное небо, в том числе и над Будапештом.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Олега Николенко.

"Призываем Виктора Орбана взглянуть правде в глаза: поддержка Украины — не благотворительность. Поддерживая Украину, Европа инвестирует прежде всего в свою собственную безопасность. Зато венгерские власти должны быть благодарны за то, что на фоне беспрецедентной российской агрессии украинцы, ценой собственных жизней, держат мир над Будапештом и другими европейскими городами", — заметил Николенко.

Заявление Орбана представитель украинского внешнеполитического ведомства назвал "антиукраинским". В частности, об этом свидетельствует и сиюминутная одобрительная реакция из Москвы.

Николенко говорит, что цинично еще и то, что венгерское руководство высказывается о финансовых вопросах других стран в то время, когда сама Венгрия получает немалые деньги от ЕС для поддержания своей экономической стабильности.

Скандальное заявление премьера Орбана

Орбан назвал Украину "страной, не существующей экономически". Он отметил, что "по его оценке" война прекратится, когда США и ЕС решат больше не финансировать деятельность украинского правительства.

" Украина — в финансовом смысле не существующая страна. Она не может себя финансировать. Вопрос в том, сохраним ли мы Украину или нет. Как только мы говорим "нет", тогда война заканчивается", — сказал глава правительства Венгрии.

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