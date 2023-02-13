МИД отреагировал на заявления Берлускони о Зеленском: "Попытка поцеловать по локти в крови руки Путина"

Итальянский экспремьер Сильвио Берлускони заявил, что не встретился бы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Мол, если бы прекратил якобы "атаковать" Донбасс, российского вторжения не было бы. В МИД Украины на заявления Берлускони отреагировали.

Спикер украинского МИДа Олег Николенко назвал слова бывшего премьер-министра Италии неприемлемыми.

Николенко вспомнил, как в 2010 тогдашний премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел в Ливию, где встретился с Муаммаром Каддафи. Во время официальной церемонии он поцеловал руки ливийскому диктатору, чтобы продемонстрировать лояльность.

"Нелепые обвинения Берлускони в адрес украинского президента – попытка поцеловать по локти в крови руки Путина. Попытки продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", – написал спикер украинского ведомства.

Также Николенко отметил, что Берлускони должен отдавать себе отчет: распространяя пропаганду Кремля, он поощряет РФ к продолжению ее преступлений против Украины. Вот почему несет политическую и моральную ответственность.

К слову, экспредседатель правительства также раскритиковал действующего премьера Джорджию Мелони за встречу с украинским президентом на полях саммита ЕС в Брюсселе. К слову, на подобный случай Офис Мелони заявил, что итальянское правительство "твердо и уверенно" поддерживает Украину.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова устроил истерику. На этот раз ему не понравилась одежда президента Владимира Зеленского во время визита в Великобританию и страны Европейского союза.

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