МИД ответил Навроцкому на заявление о членстве Украины в ЕС и НАТО

Президент Польши Кароль Навроцкий / © twitter.com/prezydentpl

Реклама

Министерство иностранных дел Украины приняло во внимание заявления президента Республики Польша Кароля Навроцкого о перспективах членства Украины в НАТО и Европейском Союзе.

В комментарии МИД отмечается, что будущее Украины безопасности неотъемлемо связано с НАТО, а политическое и экономическое будущее — с Европейским Союзом.

«Кроме того, государства-участники „Коалиции желающих“ недавно согласились, что членство Украины в ЕС является одной из гарантий безопасности для Украины.

Реклама

В то же время, важно осознавать, что членство Украины в этих альянсах является залогом безопасности не только для Украины, но и для всей Европы и евроатлантического сообщества. Это не преувеличение, а современные реалии», — говорится в комментарии.

В ведомстве подчеркнули, что «эта позиция получила подтверждение как в решениях НАТО и ЕС, так и в многочисленных заявлениях лидеров стран-партнеров, в частности Польши».

«Убеждены, что обсуждение будущего членства Украины в НАТО и ЕС не преждевременно. Напротив, оно стратегически необходимо в контексте продолжающейся агрессии РФ против Украины и всей европейской системы безопасности», — говорится в комментарии.

МИД подчеркнул, что высоко ценит продемонстрированное Польшей с 2022 года лидерство в поддержке Украины, в том числе предоставлении военной помощи, обеспечении эффективной работы логистического хаба для идущей в Украину международной помощи, а также гостеприимства для миллионов украинских граждан.

Реклама

Убеждены, что эта солидарность польского государства и народа с Украиной сегодня закладывает основу нашего общего европейского будущего. Украина продолжает активно работать со всеми партнерами, в том числе и с Польшей, для достижения стратегической цели — полноправного членства в ЕС и НАТО», — добавили в МИД.

Что предшествовало

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий в интервью Литовскому национальному радио и телевидению (LRT) заявил, что Украина как государство, находящееся в состоянии войны, пока что не может присоединяться к НАТО, а обсуждение ее членства в Европейском Союзе преждевременно.