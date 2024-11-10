В МИД Украины поблагодарили Туску за соблюдение важного принципа: о чем идет речь

Украина выразила благодарность премьер-министру Польши Дональду Туску за подтверждение принципа "ничего об Украине без Украины".

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий, передает "Интерфакс-Украина".

"Украинская сторона последовательно и твердо подчеркивает необходимость неукоснительного соблюдения этого принципа. Война идет на украинской земле, поэтому Украина будет определять параметры пути к всеобъемлющему, справедливому и устойчивому миру", — сказал он.

Спикер отметил, что важно для всех миролюбивых стран достичь справедливого завершения войны России против Украины с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также международных норм и принципов ООН.

Премьер-министр Польши Дональд Туск прогнозирует, что Польша и Европа будут нести большую ответственность за свою безопасность после президентских выборов в США. Дональд Туск подчеркнул, что "решения по войне в Украине не могут приниматься из-за голов не только украинцев, но и наши".

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