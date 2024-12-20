МИД подтвердил визит спецпредставителя Трампа Кита Келлогга: дата уже определена

Генерал армии США в отставке Кит Келлог, которого новоизбранный президент США Дональд Трамп назначил на должность специального представителя по Украине и России, прибудет с визитом в Украину.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий на брифинге 20 декабря.

По его словам, предварительная дата визита Келлога в Киев уже определена.

"Называть эту дату я не буду из соображений безопасности, но могу подтвердить, что мы ждем генерала Келлога в Украине. Будем рады его принимать, рады провести дискуссию", – отметил Тихий.

Он отметил, что Киев со своей стороны хочет донести Келлоггу информацию, которую необходимо будет учесть при разработке видения завершения войны и достижения справедливого мира.

Напомним, администрация Байдена в скором времени объявит о пакете помощи Украине. Точные данные будут объявлены в ближайшие дни.

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