МИД Польши приглашает посла Украины на разговор: выяснять, почему возникло напряжение между государствами

На такой шаг в МИД Польши пошли после того, как в МИД в Киеве вызвали посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

В Министерство иностранных дел Польши пригласили на разговор посла Украины Василия Зварыча, чтобы "выяснить причины того напряжения, которое сегодня возникло в польско-украинских отношениях".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польша Аркадиуш Мулярчик, передает "Польское Радио".

По его словам, Зварыча будет приглашен после того, как он вернется со встречи послов в Украине.

Накануне, 2 августа, на встречу в МИД вызвали временно поверенного по делам украинского посольства.

"Целью является выяснить причины того напряжения, которое сегодня имеет место в польско-украинских отношениях, вызванное не польской стороной. Цель состоит в том, чтобы не вступать в спор, потому что от этого спора извлекут пользу другие, кому зависит на том, чтобы между министрами Польши и Украины было напряжение. Мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы наша работа была слаженной. У нас есть общие интересы и общие цели", – сказал Аркадиуш Мулярчик.

В издании отмечают, что на такой шаг в МИД Польши пошли после того, как в МИД в Киеве вызвали посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого.

На встрече речь шла о словах руководителя президентского Бюро международной политики Польши Марцина Пшидача, который предложил Украине "начать проявлять больше благодарности за помощь, которую Польша оказывает".

Напомним, что в Офисе президента отвергли заявление Марцина Пшидача, что Украина недостаточно ценит поддержку. В ОП считают, что де-факто Украина ежедневно благодарит Польшу и других союзников тем, что украинские военные продолжают держать фронт.

В свою очередь в польском МИД заявили о "не лучших отношениях" с Украиной.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на дипломатический скандал с Польшей. Глава государства заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

Комментируя этот скандал, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обе страны "объединены целью уничтожить московское чудовище".