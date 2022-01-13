МИД Польши: Риск войны в Европе – самый большой за 30 лет

МИД Польши: Риск войны в Европе – самый большой за 30 лет

Глава МИД заверил, что Польша во время председательства в ОБСЕ будет реагировать на все проблемы безопасности, которые поднимают государства-участники.

Сейчас в Европейском регионе угроза войны больше, чем когда-либо за прошедшие 30 лет.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает "Польское Радио".

По его словам, сегодня страны ОБСЕ сталкиваются со многими угрозами миру и безопасности, такими как вооруженные конфликты, терроризм, ослабление механизма контроля над вооружениями и нарушения прав человека.

"Риск войны в регионе ОБСЕ сейчас больше, чем когда-либо за последние 30 лет", — считает глава польского внешнеполитического ведомства.

Говоря об Украине, Рау призвал сосредоточиться на мирном решении проблемы с сохранением территориальной целостности Украины "согласно Минским договоренностям и полным уважением к суверенитету в ее международно признанных границах".

"Мы имеем дело с возможностью серьезной военной эскалации в Восточной Европе в течение нескольких недель. Военные аналитики указывают на значительное увеличение количества войск в регионе. Мы слышали требование гарантий безопасности, связанное с важной частью пространства ОБСЕ", — сказал Рау.

Также он отметил необходимость окончания конфликта в Грузии и выразил обеспокоенность ситуацией в Казахстане.

Глава МИД заверил, что Польша во время председательства в ОБСЕ будет реагировать на проблемы безопасности, которые поднимают государства-участники.

Заседания ОБСЕ созвали из- за вопросов безопасности в Европе, в частности требования Кремля о "гарантиях безопасности" и стягивании войск РФ к границам Украины.

Напомним, что в ОБСЕ выступили за продление мандата мониторинговой миссии в Украине после 31 марта.

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