МИД пригласил президента Бразилии в Украину после его скандальных заявлений о войне

На днях президент Бразилии заявил, что "США должны прекратить поощрять войну в Украине".

Министерство иностранных дел пригласило президента Бразилии Лулу да Силву в Украину после его слов о том, что "Соединенные Штаты Америки должны прекратить "поощрять" войну в Украине и начать говорить о "мире".

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украина с заинтересованностью наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, по которому жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, помогающие Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", – отметил он.

"Подтверждаем приглашение Луису Инасио Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности", — говорится в сообщении.

Спикер МИД подчеркнул, что Украину не нужно ни в чем убеждать, ведь захватническая война ведется на украинской земле и причиняет невыразимые страдания и разрушения.

"Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе Формулы мира, предложенной Президентом Зеленским", — резюмировал Николенко.

Напомним, президент Бразилии считает, что если в США прекратят говорить о продолжении войны, то таким образом миру удастся "убедить" российского и украинского президентов, ведь, по его словам, "мир в интересах всего мира".

В США отреагировали на такое заявление и подчеркнули, что Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" по поводу войны в Украине.

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