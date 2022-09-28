МИД призвал усилить давление на РФ и увеличить военную помощь через фейковые "референдумы"

В России заявили о забросе "референдумов" на оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей и большой поддержке населения.

МИД Украины призвал ЕС, НАТО и страны "Большой семерки" немедленно существенно повысить давление на агрессорку-Россию и существенно увеличить военную помощь Украине.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

23-27 сентября РФ организовала пропагандистское действо под названием "референдумы" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины, говорится в заявлении МИД.

"Украина призывает ЕС, НАТО и Группу семи немедленно существенно повысить давление на государство-агрессора, включая новые жесткие санкции против России и существенно увеличить военную поддержку Украины, в частности оказать танки, боевые самолеты, бронемашины, дальнобойную артиллерию, средства противовоздушной и противоракетной", – заявили в МИД.

Как сообщалось, российские средства массовой пропаганды вечером, 27 сентября, принялись распространять информацию о завершении подсчета "голосов" на оккупационных "референдумах". Оккупанты "нарисовали", что за "присоединение" к ней высказались большинство жителей четырех областей Украины, которых заставили "голосовать" под дулами автоматов.

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