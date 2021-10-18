МИД расценивает ситуацию с миссией ОБСЕ на Донбассе как попытку раздуть вооруженный конфликт

МИД расценивает ситуацию с миссией ОБСЕ на Донбассе как попытку раздуть вооруженный конфликт

По словам Николенко, действия по препятствованию работе миссии ОБСЕ являются недопустимыми.

Министерство иностранных дел Украины расценивает блокирование работы наблюдательной миссии ОБСЕ на оккупированном Донбасса как попытку раздуть вооруженный конфликт. А также как элемент российских усилий по разрушению минских соглашений.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, сообщает в понедельник, 18 октября, РБК-Украина

По его словам, действия по препятствованию работы миссии ОБСЕ являются недопустимыми.

"Блокировка и давление на наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке — элемент продолжающихся усилий РФ по разрушению минских договоренностей и раздуванию вооруженного конфликта", — отметил Николенко.

Он подчеркнул, что ранее Россия уже закрыла миссию наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" с российской стороны границы. А решение Постоянного совета ОБСЕ направлены на обеспечение мандата Специальной мониторинговой миссии на всей территории Украины.

"Призываем Россию к неуклонному выполнению своих обязательств: прекратить провокации против международных наблюдателей миссии ОБСЕ, разблокировать их передвижения, обеспечить беспрепятственный доступ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, гарантировать безопасность", — отметил Николенко.

Он добавил, что Украина взаимодействует с международными партнерами для возобновления работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Напомним:

Миссия ОБСЕ приостановила свою работу в ОРДЛО после так называемых "протестов" у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке, но продолжает свою работу на неподконтрольной Украине части Луганской области.

у ее штаб-квартиры в оккупированном Донецке, но Украине части Луганской области. В оккупированной Горловке пророссийские боевики захватили в заложники членов миссии ОБСЕ и заперли их в отеле.

и заперли их в отеле. В заявлении украинской делегации в ТКГ говорится, что захват и удержание в заложниках международных наблюдателей миссии ОБСЕ в Горловке имеет признаки международного терроризма. Отмечается, что такие действия являются грубым подрывом системы безопасности в Европе.

Новости Украины: наблюдатели ОБСЕ не уверены в собственной безопасности, поэтому приостановили миссию

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