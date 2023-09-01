МИД резко отреагировал на решение пригласить РФ и Белорусь на вручение Нобеля

Послов Российской Федерации и Беларуси были приглашены на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме. В украинском Министерстве иностранных дел подвергли резкой критике такое решение.

Ситуацию прокомментировал представитель МИДа Олег Николенко.

По его словам, попытки доказывать ценности гуманизма Москве и Минску являются "сизифовым трудом" — это не приведущие к результату усилия.

"Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доказывать ценности гуманизма в Россию и Беларусь — сизифовый труд", — отмечает Николенко.

Представитель МИД отметил, когда посол страны-агрессора России будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концерт холле — российские оккупанты будут продолжать совершать очередные военные преступления на временно оккупированных территориях, а ракеты страны-террориста будут бить по украинским городам.

Он подчеркнул, что это решение лишь придаст Кремлю ощущение безнаказанности и побуждает к совершению новых преступлений.

"Пока она продолжается (война – Ред.), пока миллионы украинцев страдают от непровоцированной войны, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции России и Беларуси", — добавил Николенко.

К слову, в прошлом году Нобелевский фонд не пригласил представителей посольств России и Беларуси на вручение премий в Стокгольме из-за полномасштабного вторжения в Украину. В то же время нынешнее решение объяснил тем, что якобы "общий подход способствует возможности донести важные послания Нобелевской премии каждому, и в будущем эта практика станет общей для всей организации".

Как сообщалось, на Нобелевскую премию мира претендует "организация пацифистов", основанная пророссийским пропагандистом Русланом Коцабой. Кандидатами на премию мира будут три организации – из России, Украины и Беларуси.

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