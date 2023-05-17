МИД России и Беларуси обнародовали заявление с требованием о международном статусе Украины

Страны, осуществившие агрессию против Украины, выдвигают требования для прекращения "кризиса" в Украине.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник обнародовали совместное заявление, в котором они выдвинули требование о "возвращении Украины в нейтральный внеблоковый статус".

Об этом сообщает Эспрессо.

В заявлении указывается, что страны, совершившие военную агрессию против Украины, требуют от нее, чтобы она "возвратилась в нейтральный статус и отказалась от нацистского и милитаристского характера государственной политики".

Кроме того, в заявлении указывается, что для прекращения войны в Украине шаги к деэскалации якобы должны сделать США и НАТО.

"Для прекращения нынешнего "кризиса" в области безопасности нужно, чтобы США и НАТО пересмотрели свой деструктивный курс на нагнетание напряженности, сделали шаги по деэскалации и готовы учитывать коренные интересы Беларуси и России", — заявили министры.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о ряде подготовительных совещаний по новым шагам для укрепления украинской обороны и международных позиций.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкий канцлер Олаф Шольц выразил уверенность, что российская война в Украине не закончится победой агрессора. Более того — наступит крах империализма президента-диктатора РФ.

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