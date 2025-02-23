МИД России опроверг информацию о новых переговорах с США в Саудовской Аравии

Россия не планирует встречу с представителями США в Эр-Рияде.

В России опровергли слухи о новом раунде переговоров со Штатами в Саудовской Аравии 25 февраля. Ранее такую дату называл Дональд Трамп.

Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишут росСМИ.

"Никакой встречи РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится", – заявил он.

Рябков сообщил, что в течение двух недель планируется встреча руководителей профильных департаментов, на которой обсудят устранение проблем в двусторонних отношениях, после чего состоятся консультации на уровне заместителей.

"Соглашение о встрече должно предшествовать интенсивной подготовительной работе. Она, по сути, уже началась", – подчеркнул он.

Он также отметил, что подготовка к саммиту между Россией и США находится на начальном этапе, вероятно, имея в виду встречу Путина и Трампа.

Напомним, что Sky News сообщало, что во время выступления на церемонии приведения к присяге нового министра торговли президент США Дональд Трамп сообщил, что 25 февраля в Саудовской Аравии состоится очередной раунд переговоров между делегациями США и России.

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