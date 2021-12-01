МИД России радуется, потому что Лукашенко де-факто и де-юре признал аннексированный Крым российским: что дальше

МИД России радуется, потому что Лукашенко де-факто и де-юре признал аннексированный Крым российским: что дальше

Лавров напомнил, что "у Беларуси не просто дипломатические, а союзнические отношения с Российской Федерацией".

В Москве исходят из того, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко де-факто и де-юре признал Крым российским, никаких юридических действий по закреплению этой позиции Минску делать не нужно.

Об этом заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров, пишет "Интерфакс".

"Для этого не нужно ничего делать, никаких законов принимать не нужно", – сказал он.

Министр напомнил, что "у Беларуси не просто дипломатические, а союзнические отношения с Российской Федерацией".

"Даже для стран, не имеющих такого формата связей с Россией, не нужны никакие специальные законодательные акты. Если эта страна взаимодействует с нами, она автоматически должна признавать, что у России есть своя территория, на которую распространяются полномочия того правительства, того руководства., которое в России существует", – отметил он.

"Ну и если кому-то там не до конца это было понятно, то президент Лукашенко ясно сказал, что Крым – часть России де-факто и де-юре. Де-факто был всегда, а де-юре стал после референдума в 2014 году", – напомнил Лавров.

Напомним:

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что после так называемого референдума 2014 года украинский Крым не только фактически, но и стал юридически российским.

Кулеба отреагировал на заявление Лукашенко о признании Крыма российским

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