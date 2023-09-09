МИД России вызвал посла Армении из-за ряда "недружественных" действий

Министерство иностранных дел России вызвало посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна для выражения протеста по поводу "ряда недружественных шагов", сделанных Ереваном. Якобы это явилось одним признаком напряженности между двумя странами.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на МИД РФ.

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что послу выразили "жесткий" протест из-за:

запуск Арменией процесса ратификации Римского устава, который делает страну участником Международного уголовного суда в Гааге (он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. После ратификации устава армянские власти должны арестовать Путина, если он появится в стране)

решение провести военные учения с Соединенными Штатами

передачу гуманитарной помощи Украине и визит в Киев супруги премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анны Акопян.

Кроме того, РФ не нравится, что "в официальных кругах и политической элите" Армении выражают "сомнения в целесообразности союзнических связей в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и с Россией на двусторонней основе".

Напомним, на днях армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что зависимость Армении от России является стратегической ошибкой. В частности, в архитектуре сохранности.

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