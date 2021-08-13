МИД советует украинцам немедленно выезжать из Афганистана и готово провести эвакуацию

МИД выдал рекомендацию для украинцев в связи с обострением ситуации в Афганистане.
Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Афганистан, а тем, кто находится там — немедленно выезжать в связи с обострением ситуации безопасности и наступлением талибов.
Об этом говорится на сайте МИД.
"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан к стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию" — призывает МИД.
Сейчас украинское ведомство отрабатывает пути эвакуации украинцев из Афганистана в случае, если в этом будет необходимость.
"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", — заявил 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".
"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", — подчеркнул министр.
В МИД также советуют украинцам в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан (телефон "горячей линии": +992 900 006 520, электронный адрес: emb_tj@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.
- Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.
- Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.
- Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.
- Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.