МИД советует украинцам немедленно выезжать из Афганистана и готово провести эвакуацию

МИД выдал рекомендацию для украинцев в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Афганистан, а тем, кто находится там — немедленно выезжать в связи с обострением ситуации безопасности и наступлением талибов.

Об этом говорится на сайте МИД.

"В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Исламской Республике Афганистан Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от любых поездок в Афганистан к стабилизации ситуации безопасности, а тем, кто все еще находится в этой стране, — немедленно покинуть ее территорию" — призывает МИД.

Сейчас украинское ведомство отрабатывает пути эвакуации украинцев из Афганистана в случае, если в этом будет необходимость.

"Мы уже начали начали отрабатывать возможные пути эвакуации в случае необходимости. Сейчас обращений от украинцев не было", — заявил 13 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в Афганистане сейчас "хрупкая ситуация".

"Украина и Афганистан имели дружеские отношения. Нас объединяет трагедия сбитого с Ираном самолета. Желаем мира", — подчеркнул министр.

В МИД также советуют украинцам в случае угрозы жизни или здоровью, возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Таджикистан, в зону ответственности которого принадлежит Афганистан (телефон "горячей линии": +992 900 006 520, электронный адрес: emb_tj@mfa.gov.ua) или на круглосуточную "горячую линию" МИД по телефону +38 044 238-16-57, электронный адрес: cons_or@mfa.gov.ua.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года. Тысячи афганских солдат бежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

на фоне эскалации в Афганистане. Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

"Талибан" может захватить Афганистан за три месяца

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