МИД Украины инициировал расторжение дипломатических отношений с Ираном – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Об этом глава ведомства сказал на брифинге 18 октября.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, причиненных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок по Ирану оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", – отметил Кулеба.

При этом он добавил, что Украина будет готова возобновить отношения, как только Иран прекратит поставки оружия РФ.

"После того, как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России – будем говорить о возобновлении отношений", – добавил министр.

Иранские дроны на вооружении РФ

Тегеран доставил в Российскую Федерацию от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе. Впрочем, Иран упорно отрицает это. В свою очередь, в США обвиняют страну во лжи.

Появилась информация, что инструкторы из Ирана помогают россиянам запускать дроны из временно оккупированных Крыма и Херсона.

В последнее время русская армия активно применяет дроны иранского производства. Именно из-за применения беспилотников в воздушные тревоги в Украине могут продолжаться дольше, потому что дроны-камикадзе долго летят и могут менять свой маршрут.

Американские аналитики считают: массированными атаками дронами оккупанты пытаются создать психологическое влияние. Ведь такие удары могут нанести большой вред гражданской инфраструктуре, убить и ранить многих людей. Впрочем, они не создают значимых военных эффектов.