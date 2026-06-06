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МИД Украины извинился перед Грецией из-за морского дрона у острова Лефкада
Министерство иностранных дел Украины официально извинилось перед Грецией после инцидента с морским беспилотником, обнаруженным у острова Лефкада. В Киеве отметили уважение суверенитета Греции и заверили, что готовы сотрудничать с греческой стороной для выяснения всех обстоятельств.
Министерство иностранных дел Украины официально извинилось перед Грецией за инцидент с морским беспилотником , который весной обнаружили вблизи греческого острова Лефкада. В Киеве подчеркнули, что дрон оказался в территориальных водах Греции из-за обстоятельств, вызванных войной России против Украины.
Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Георгия Тихого, обнародованном после того, как Афины передали Киеву официальную ноту протеста. Украинская сторона отметила, что сожалеет об инциденте и выразила благодарность греческим властям за профессиональные действия, которые помогли избежать опасности для гражданского судоходства.
В МИДе также отметили, что Россия ведет полномасштабную агрессивную войну против Украины, из-за чего могут возникать непредсказуемые ситуации, связанные с военными действиями. Киев заверил, что уважает суверенитет и безопасность Греции и готов к дальнейшему диалогу по этому вопросу.
Напомним, морской беспилотник был обнаружен рыболовами у острова Лефкада в Ионическом море в мае. Греческая сторона заявила, что аппарат мог представлять угрозу судоходству, после чего передала Украине дипломатический демарш. Афины призвали Киев не допускать подобных случаев в будущем.