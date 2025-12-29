МИД Украины объяснило, зачем Кремль придумал атаку на резиденцию Путина: подробности

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские обвинения в якобы попытке удара по резиденции Путина являются целенаправленной фабрикацией.

Об этом он написал в сети X.

По его словам, Москва готовит информационную основу для новых обстрелов Украины и пытается заблокировать дипломатические усилия. Глава МИД подчеркнул, что российская сторона использует вымышленные угрозы как ширму для своей агрессии.

«Российские манипуляции относительно якобы „попытки нападения на резиденцию Путина“ сфабрикованы с единственной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших атак России на Украину, а также взорвать и помешать мирному процессу», — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что такое поведение является «привычной российской тактикой», которая заключается в том, чтобы «обвинять другую сторону в том, что ты сам делаешь или планируешь». Сибига привел четкие аргументы, разграничивающие законную оборону Украины и военные преступления России. Он напомнил, что РФ сама атакует правительственные кварталы, в то время как Киев действует в рамках международного права.

«Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории — в ответ на российские удары по Украине. Россия является агрессором, а Украина — страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — подчеркнул министр.

Отдельно он предостерег международных партнеров от приравнивания действий жертвы и нападающего: «Не может быть никакого ошибочного равенства между агрессором и защищаемой страной».

Сибига подтвердил, что, несмотря на российские вбросы, Украина остается преданной мирным усилиям под руководством США и при участии европейских партнеров.

«Мы призываем мир осудить провокационные заявления России, направленные на срыв конструктивного мирного процесса», — подытожил глава МИД.

Напомним, российская сторона сообщалось, что якобы Украина в ночь на 29 декабря совершила атаку беспилотниками на госрезиденцию президента РФ Путина в Новгородской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это ложью. Он отметил, что такие заявления создают почву для возможных ударов по столице и призвал США и Европу реагировать на угрозы.

Ранее мы писали, президент США Дональд Трамп провел «положительный» разговор по Украине с президентом России Владимиром Путиным.

Впоследствии помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что во время последних разговоров президент США Дональд Трамп якобы выразил солидарность с российским диктатором Владимиром Путиным из-за ударов ВСУ по российским объектам.