МИД Украины отреагировал на громкую статью El Pais о сокращении помощи беженцам

В ведомстве утверждают, что вместо препятствий будут создавать "позитивную мотивацию" для возвращения украинцев домой.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий опроверг ряд утверждений статьи El Pais относительно мер, которые вынуждают граждан Украины возвращаться из стран Евросоюза.

Об этом он написал на своей странице на платформе X.

"Некоторые утверждения в этой публикации неверны. Во-первых, правительство Украины не просит о сокращении помощи. Во-вторых, мужчины призывного возраста имеют доступ к консульским услугам", — подчеркнул спикер.

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Георгий Тихий также пояснил, что цель правительства состоит в том, чтобы "создать позитивную мотивацию, а не препятствия", которая будет стимулировать украинцев добровольно вернуться домой.

Напомним, французское издание El Pais опубликовало статью, в которой утверждает, что Украина призывает ЕС прекратить помощь беженцам и готовит радикальные методы возвращения украинцев на родину.

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