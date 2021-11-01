МИД Украины ответил Лаврову и призвал РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны

По словам Николенко, Украина постоянно предлагает шаги по сдвижения с места мирного урегулирования на Донбассе.

Российская Федерация должна наконец-то прекратить мыслить категориями войны и начать выполнять взятые на себя обязательства. Украина же со своей стороны пытается вовлечь Россию в дипломатический процесс, а не в силовые действия.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет РБК-Украина.

Как отметил представитель МИД, за 7 лет жители оккупированных территорий Донбасса уже увидели достаточно "российских силовых действий, горя и разрухи".

"Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги по сдвижению с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестное выполнение ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в декабре 2019 года", – заявил он.

Николенко пояснил, что речь об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, обеспечении безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины и выполнении других положений итогового документа.

"Украина стремится к миру, справедливости и уважению международного права. Мы готовы к дальнейшей встрече в нормандском формате без предпосылок, чтобы двигаться дальше. Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия", — добавил представитель МИД.

Спикер министерства отметил, что украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено договоренностями о прекращении огня на Донбассе.

Напомним:

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы наблюдает попытки украинских властей создать провокационную ситуацию и вовлечь Москву в силовые действия. Лавров также возмутился тем, что Украина в ответ на убийство своего воина впервые применила "Байрактар" и уничтожила пушку боевиков.

Новости мира: главный дипломат ЕС признал неудачной встречу с Лавровым

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку