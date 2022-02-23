МИД Украины ответило на намерения Путина использовать армию РФ на Донбассе

Министерство сделало официальное заявление.

В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество принять неотложные и жесткие меры в ответ на решение Радфеда разрешить использование войск РФ на территории так называемых "ЛДНР".

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии.

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"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля", — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, "если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира".

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.

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