МИД Украины ответило на намерения Путина использовать армию РФ на Донбассе

Министерство сделало официальное заявление.
В Министерстве иностранных дел Украины призвали международное сообщество принять неотложные и жесткие меры в ответ на решение Радфеда разрешить использование войск РФ на территории так называемых "ЛДНР".
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что признание и поддержка Москвой так называемых "ЛДНР" в нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины являются международно-противоправными и расцениваются Украиной как акт вооруженной агрессии.
"Украина призывает международное сообщество принять против агрессора неотложные и жесткие меры. Отсутствие решительных действий со стороны международного сообщества только развязывает руки Кремля", — говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, "если нам не удастся остановить российскую агрессию в Украине сегодня, завтра военная мощь РФ будет применена в любом регионе мира".
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом признал самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин распорядился ввести войска на территорию ОРДЛО.
Читайте также:
- Конец Минских соглашений: что это значит для Украины и есть ли им альтернатива
- "Нас ждет серьезное обострение на Донбассе": член ТКГ рассказал о планах Путина
- "Делаем все, чтобы сдержать Путина": Британия пригрозила России более жесткими санкциями