МИД Украины осудил незаконное включение портов Бердянска и Мариуполя в перечень морских портов РФ

Министерство иностранных дел Украины резко осудило указ правительства Российской Федерации от 22 августа 2025 года, которым морские порты Бердянска и Мариуполя были незаконно внесены в официальный список российских портов, открытых для запада иностранных судов.

В заявлении МИД отмечается, что такие действия грубо нарушают нормы международного права, в частности, Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, подтверждающие суверенитет и территориальную целостность Украины.

Украинское внешнеполитическое ведомство призвало международных партнеров ввести дополнительные жесткие санкции против России, а также иностранных компаний и судов, которые могут быть задействованы в деятельности незаконно включенных портов.

Отдельно МИД обратился в Международную морскую организацию (ИМО) с требованием обеспечить соблюдение резолюции ИМО А.1183(33) от 4 декабря 2023 года, что касается влияния российской агрессии на международное судоходство, и проинформировать судовладельцев и страховые компании о необходимости избегать нарушения режима закрытых украинских портов.

МИД подчеркнул, что международное сообщество должно решительно реагировать на подобные незаконные шаги России, усиливая санкционное давление и ограничивая доступ оккупационных властей к мировой логистике и торговле.

