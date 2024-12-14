МИД Украины требует извинений от ФИФА за карту без Крыма

Министерство иностранных дел Украины требует извинений от ФИФА за показ карты Украины без Крыма во время жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года.

Об этом написал представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в соцсети X.

"Перекраивая международные границы во вчерашнем эфире, вы не только действовали против международного права, но и поддержали российскую пропаганду, военные преступления и преступление агрессии против Украины. Мы исправили карту для вас и ждем публичных извинений", – говорится в сообщении.

13 декабря во время жеребьевки отбора чемпионата мира по футболу 2026 года ФИФА показала карту Европы, на которой Крым не был обозначен как часть Украины. Национальную команду Украины развели по разным группам со сборной Беларуси, а Россия не была допущена к квалификации.

В ответ Украинская ассоциация футбола (УАФ) обратилась в ФИФА и УЕФА по поводу недопустимой ошибки.

Напомним, сборная Украины попала в группу D. Соперниками "сине-желтых" в отборе на ЧМ-2026 станут победитель четвертьфинала Лиги наций-2024/25 Хорватия – Франция, а также команды Исландии и Азербайджана.

На ЧМ-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике, выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

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