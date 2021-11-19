МИД Украины требует от президента Болгарии опровержения заявления о "российском Крыме"

МИД Украины вызвал посла из-за заявлений болгарского президента.
МИД Украины вызвало посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева из-за заявления президента Болгарии Румена Радева о "российском Крыме", который был незаконно аннексирован Кремлем.
Об этом заявили в МИД Украины.
"Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева о Крыме во время вчерашних предвыборных теледебатов", — говорится в сообщении.
Болгарскому послу подчеркнули, что слова Радева "не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии и резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства в ее международно признанных границах". В МИД заявили, что ожидают опровержения президентом Болгарии его заявления.
"Посол Костадин Коджабашев заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины, в том числе Крыму как неотъемлемой части территории нашего государства, и усилиям по деоккупации полуострова, в частности, путем участия Болгарии в работе Крымской платформы", — говорится в сообщении.
Напомним, действующий президент Болгарии Румен Радев на дебатах перед вторым туром президентских выборов назвал аннексированный Крым якобы "российской территорией" и заявил о "неэффективности санкций ЕС" против России.