МИД Украины выразил демарш странам, отправившим своих представителей на парад в Москву

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица / © Getty Images

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Министерство иностранных дел Украины вызвало руководителей дипломатических миссий стран, представители которых посетили военный парад в Москве 9 мая. Дипломатам высказали официальный демарш.

Об этом сообщает сайт МИД.

Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что участие иностранных высокопоставленных чиновников в мероприятиях Кремля на фоне российской агрессии, убийств мирных жителей и военных преступлений является недружественным шагом.

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В МИД подчеркнули: российский парад не имеет ничего общего с увековечением памяти героев Второй мировой, а участие в нем представителей других государств фактически означает поддержку нынешней агрессии РФ против Украины.

Также Кислица напомнил, что Москва игнорирует предложения прекращения огня, поддерживаемые Украиной, и продолжает ежедневные обстрелы по всей линии фронта, нарушая даже собственно объявленные перемирия.

"Украина не позволит России воровать историческую память и присваивать победу над нацизмом", - подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич, несмотря на оговорки Европейского Союза, прибыл в Москву и записал видеообращение с Красной площади .

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Мы ранее информировали, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с трудностями в организации визита в Москву на 9 мая из-за запрета пролета над странами Балтии .