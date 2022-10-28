МИД уже работает над первым визитом нового премьера Британии в Украину

Министерство иностранных дел Украины и Британии уже готовят первый визит нового премьер-министра страны Риши Сунака в Киев.

Министерство иностранных дел Украины уже работает с британскими коллегами над визитом новоизбранного премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев.

Об этом 28 октября сообщил посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире телемарафона.

По его словам, сразу после избрания на должность Сунак позвонил по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"У него нашлось время сразу позвонить президенту Зеленскому. Я знаю, что это был очень хороший разговор, в ходе которого, в частности, договорились и о том, что Риши Сунак совершит визит в Украину. Когда конкретно это произойдет – мы уже над этим работаем с нашими коллегами из правительства Британии", — рассказал Пристайко.

Напомним, 25 октября Риши Сунак официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля в Букингемском дворце. Он стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс ушла с поста.

Новый британский премьер сразу подчеркнул солидарность с Украиной и заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании при его премьерстве будет такой же сильной, как и когда-либо.

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