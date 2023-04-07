МИД возмутило скандальное заявление президента Бразилии по Крыму: "Украина не торгует своими территориями"

Позиция Украины по отношению к территориальной целостности неизменна. Именно поэтому страна не будет идти на какие-либо территориальные уступки с оккупанткой Россией, в частности, в вопросах аннексированного Крыма.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя "мирный план" президента Бразилии.

По словам представителя МИД, нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему Киев должен уступать хотя бы сантиметр украинской земли.

"Украина ценит усилия президента Бразилии по поиску решения для прекращения российской агрессии. В то же время следует четко отметить: Украина не торгует своими территориями", — подчеркнул Николенко.

Он отметил, что усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности нашей страны в соответствии с принципами Устава ООН.

Громкое заявление президента Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва предлагает, чтобы Украина уступила Россию аннексированный Крым. Мол, так можно положить конец войне, ведь "миру нужен покой".

" Президент России Владимир Путин" не может захватить территорию Украины. Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он еще вторгся, он должен подумать... Зеленский тоже не может хотеть всего... Миру нужен покой", — высказался бразильский лидер.

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