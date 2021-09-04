МИД выразил протест из-за задержания заместителя председателя Меджлиса в оккупированном Крыму

В ведомстве отмечают, что Российская Федерация как государство-оккупан в соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов временно оккупированного Крыма 3 и 4 сентября.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

Также читайте МИД об арестах крымских татар в оккупированном Крыму: Это такая зачистка

По имеющейся информации, сотрудниками ФСБ утром 3 сентября был задержан Эльдар Одаманов, ночью 4 сентября — Азиз Ахтемов, Асан Ахметов и Шевкет Усеинов. Утром 4 сентября после обысков в доме был задержан заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джеляль.

"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как наказание за участие в учредительном Саммите Крымской платформы 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его с временно оккупированного полуострова", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Российская Федерация как государство-оккупант соответствии с нормами международного права обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.

"Требуем от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины. Призываем международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия государства-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения им грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках Крымской платформы ", — резюмировали в МИД.

Напомним:

В оккупированном Крыму российская ФСБ задержала пять крымскотатарских активистов: на связь они не выходят. Перед этим в их домах провели обыски.

на связь они не выходят. Перед этим в их домах провели обыски. Президент Владимир Зеленский расценивает очередные обыски и задержания в оккупированном Крыму как реакцию РФ на начало работы Крымской платформы и требует освободить незаконно задержанных.

Новости мира: Россия угрожает странам ухудшением отношений из-за участия в "Крымской платформе"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку