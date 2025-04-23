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ТСН в социальных сетях

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Политика
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МИД вызвал "на ковер" посла КНР из-за участия китайцев в войне

Посла КНР вызвали в МИД из-за фактов поддержки России в войне против Украины

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
МИД Украины

МИД Украины

22 апреля Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Украине Ма Шенкунь был приглашен в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает МИД в сообщении на официальном сайте.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Евгений Перебийнис подчеркнул, что факты участия китайских граждан в боевых действиях против Украины на стороне государства-агрессора, а также привлечение китайских компаний к производству в России продукции военного назначения вызывают серьезную обеспокоенность и противоречат духу партнерских отношений между Украиной и КНР.

Доказательства таких фактов переданы украинскими спецслужбами китайской стороне.

В этой связи Евгений Перебийнис призвал китайскую сторону принять меры с целью прекращения поддержки России в ее агрессии против Украины, об отсутствии которой неоднократно заявлял Пекин.

Евгений Перебийнис заверил, что государство ценит стратегическое партнерство с КНР и рассчитывает, что Китай будет удерживаться в дальнейшем от шагов, которые могли бы помешать двусторонним отношениям.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что два гражданина Китая были захвачены на поле боя. Они воевали за агрессора Россию.

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Дата публикации
Количество просмотров
66
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