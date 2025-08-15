В МИД назвали условие для начала реальных мирных переговоров

Андрей Сибига / © Getty Images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никакие решения «на пути к миру» не могут приниматься без участия Украины, а результативные переговоры возможны только после прекращения огня.

Об этом он написал в соцсети Х.

Он отметил, что позиция Украины и ее партнеров принципиальна: «Никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы».

В то же время, по его словам, Россия стремится продолжить войну, сводить препятствия на пути к справедливому и длительному миру и пытается уничтожить украинскую свободу.

«Единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма», — отметил министр, добавив, что именно «благодаря общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.