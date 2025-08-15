- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 120
- Время на прочтение
- 1 мин
В МИД назвали условие для начала реальных мирных переговоров
Любые шаги к миру возможны только при непосредственном участии и после прекращения российского огня.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что никакие решения «на пути к миру» не могут приниматься без участия Украины, а результативные переговоры возможны только после прекращения огня.
Об этом он написал в соцсети Х.
Он отметил, что позиция Украины и ее партнеров принципиальна: «Никто не стремится к миру больше, чем украинцы. Никто не стремится к миру больше, чем европейцы».
В то же время, по его словам, Россия стремится продолжить войну, сводить препятствия на пути к справедливому и длительному миру и пытается уничтожить украинскую свободу.
«Единство трансатлантических демократий сильнее российского империализма», — отметил министр, добавив, что именно «благодаря общей трансатлантической силе мы можем достичь достойного мира, построенного на надежной безопасности».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что Путин захватил бы всю Украину, будь он главой Соединенных Штатов.