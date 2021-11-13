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Миграционный кризис и увольнение нападающих на журналистов "Схем": пять новостей, которые вы могли проспать

Миграционный кризис и увольнение нападающих на журналистов "Схем": пять новостей, которые вы могли проспать

twitter.com/podlaskaPolicja

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • На польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС. Читать дальше –>
  • Наблюдательный совет "Укрэксимбанк", изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе банка с участием директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, принял единодушное решение обратиться в правление Банка для принятия трудовых отношений с ними Читать дальше –>
  • Президент США Джо Байден сказал журналистам, что он уже сообщил России и Беларуси об обеспокоенности Вашингтона миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Читать дальше –>
  • Использование миграции в политических целях со стороны Беларуси равносильно контрабанде людей или торговле людьми. Об этом говорится в заявлении Европейского союза и стран-членов ЕС, к которому также присоединилась Украина. Читать дальше –>
  • Североатлантический альянс осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии. Читать дальше –>
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