Миграционный кризис и увольнение нападающих на журналистов "Схем": пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- На польско-белорусской границе произошло обострение ситуации: мигранты снова пытались прорваться на территорию ЕС. Читать дальше –>
- Наблюдательный совет "Укрэксимбанк", изучив обстоятельства произошедшего 11 ноября 2021 года инцидента в головном офисе банка с участием директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова и начальника управления внутренней безопасности банка Олега Осипова, принял единодушное решение обратиться в правление Банка для принятия трудовых отношений с ними Читать дальше –>
- Президент США Джо Байден сказал журналистам, что он уже сообщил России и Беларуси об обеспокоенности Вашингтона миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Читать дальше –>
- Использование миграции в политических целях со стороны Беларуси равносильно контрабанде людей или торговле людьми. Об этом говорится в заявлении Европейского союза и стран-членов ЕС, к которому также присоединилась Украина. Читать дальше –>
- Североатлантический альянс осудил гибридную атаку со стороны Беларуси против Польши, Литвы и Латвии. Читать дальше –>