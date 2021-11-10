Миграционный кризис на белорусской границе: громкие заявления политиков и как Украина усиливает меры безопасности

Миграционный кризис на белорусской границе: громкие заявления политиков и как Украина усиливает меры безопасности

Украина существенно усилит силовиками участок границы с Беларусью.

Из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах.

Этот вопрос 10 ноября обсуждали за закрытыми дверями во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. После этого чиновники озвучили об основных мерах.

Какая ситуация на границе Украины и Беларуси, как Киев усилит меры безопасности из-за миграционного кризиса и что говорят политики:

На совещании в Министерстве обороны Украины представители разведывательных органов доложили об обострении ситуации на белорусско-польской границе. Поэтому состоялось заседание СНБОУ .

. "Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей безопасности, нашей государственной границы из-за ситуации в Беларуси. Хочу заметить, что это никоим образом не повлияет на пересечение границы гражданами Беларуси. Речь идет только о миграционных вызовах и угрозах . Наше государство готово к их решению и преодолению", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 10 ноября.

. Наше государство готово к их решению и преодолению", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 10 ноября. "Это был первый вопрос, который рассматривался на заседании СНБО... У нас состоялись предварительные встречи с нашими разведчиками, нашими силовиками. Мы получили информацию. Вчера, 9 ноября, был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один, он был ключевым", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украина готовится к сценариям, которые можно наблюдать на белорусско-польской границе. "Мы принимаем решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены наиболее вероятные участки для массового скопления мигрантов возле государственной границы. И будет осуществлено усиление охраны государственной границы силами Национальной гвардии и Национальной полиции Украины", – сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

На украинско-белорусской границе будет удвоено количество представителей ГНСУ, привлекут резервы Нацгвардии, Нацполиции , будут работать мобильные группы.

, будут работать мобильные группы. В приграничных областях Украины проведут учения с привлечением подразделений территориальной обороны – для повышения готовности к возможным сценариям в случае попадания из Беларуси незаконных мигрантов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко отреагировал на заявление известного немецкого поклонника "Северного потока-2", депутата крупнейшей партии Бундестага социал-демократа Нильса Шмида, предложившего временно направить мигрантов из Беларуси в Украину. Мол, пока ЕС не решит, давать им убежище или нет. "У нас есть предложение социал-демократам в Германии взять их себе домой по 2, по 3, по 5. Если мало места, то в Бундестаге – у них там есть кабинеты. Пусть берут их к себе, и пусть они там себе находятся. С какого испуга мы должны брать их к себе, если немцы должны о них заботиться?", — сказал Данилов.

Польша готовится закрыть весь участок границы с Беларусью

Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Пять регионов Украины граничат с Беларусью. Общий рубеж имеют Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская области. Общая протяженность границы – 1084 километра. В общей сложности на украинско-белорусской границе функционируют 27 пропускных пунктов. Из них 20 автомобильных, речной и шесть железнодорожных, а также шесть пунктов контроля.

Миграционный кризис: готовы ли украинские пограничники к возможному нашествию нелегалов из Беларуси

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