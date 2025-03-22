Михник рассказал о коварном плане Трампа и Путина касательно Украины

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин только на словах говорят о мире в Украине, на самом деле у них есть другая цель по отношению к нашей стране.

Об этом рассказал польский общественно-политический деятель, диссидент Адам Михник интервью Эспрессо.

"То, что я вижу в логике Трампа и вообще-то, что я вижу в логике всей ситуации, это 30-е годы. Трамп и Путин говорят о мире, Чемберлен и Гитлер тоже говорили о мире, и для этой цели нужно было покончить с Чехословакией. Сегодня, идя этим политическим путем, предлагается совместными усилиями Трампа и Путина уничтожить Украину", — сказал он.

Он подчеркнул, что Европа не может оставаться безразличной к ситуации и должна четко заявить, что каждый европеец должен идентифицировать себя с Украиной и отстаивать её позицию.

По его словам, поражение Украины и победа Путина станет поражением для всего мира. Он подчеркнул важность поддержки идеи европейской интеграции, которая должна быть открыта для Украины, и отметил, что никакой реальный компромисс с Путиным невозможен.

Міхнік сказал, что это шанс для Польши, Европы и Украины, особенно для Украины. Он отметил, что нет места для компромиссов с Путиным, назвав его лжецом и манипулятором. По его словам, единственным правильным ответом является интеграция Европы и поддержка Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф заявил, что самая большая проблема в урегулировании войны России против Украины заключается в Крыму и "так называемых четырех регионах" — Донбассе, Луганске и еще двух, а также готовности признать их российскими.

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