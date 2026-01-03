Миллиарды Абрамовича должны помочь Украине: Зеленский поговорил с британским премьером

Российский олигарх Роман Абрамович / © Associated Press

Замороженные на банковском счете в Великобритании 2,5 млрд фунтов (3,3 млрд долларов), которые получил после продажи футбольного клуба «Челси» российский олигарх Роман Абрамович, должны помочь Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с британским премьер-министром Киром Стармером.

По его словам, необходимо справедливое решение относительно замороженных средств от продажи «Челси».

«Это два с половиной миллиарда фунтов, которые могут и должны значительно помочь защите жизней и восстановлению в Украине после всех российских ударов», — отметил украинский президент.

Ранее издание The Times сообщило, что Абрамович привлек команду юристов международного уровня для участия в судебном процессе, который касается замороженных средств от продажи футбольного клуба «Челси».

В публикации говорится, что в случае попыток правительства Британии заблокировать средства или подать на Абрамовича в суд, российский олигарх может рассчитывать на сильную юридическую команду. Сейчас 2,35 млрд фунтов от продажи «Челси» и 150 млн фунтов процентов остаются замороженными на банковском счете компании Fordstam Ltd., принадлежащей Абрамовичу.

Напомним, британские власти готовились к суду с Абрамовичем в связи с тем, как потратить деньги от продажи «Челси», когда он находился под санкциями. Спор касается интерпретации «договора об обязательствах» между правительством Британии и Абрамовичем, в котором он согласился направить деньги на благотворительность «с целью помощи жертвам войны в Украине».