Миллиарды долларов на оружие: США и НАТО заключили новое соглашение для помощи Украине

Трамп договорился с НАТО / © Associated Press

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у Украины теперь будет новый путь получения американского оружия. Союзники НАТО будут покупать его у США, а затем передавать Киеву.

Об этом сообщает The New York Times.

Среди американского оружия, которое союзники по НАТО будут покупать при посредничестве Трампа, чтобы помочь Украине защититься от российских атак, есть системы ПВО Patriot, ракеты и боеприпасы. По словам официальных лиц, пожелавших сохранить анонимность, почти все оружие доступно для немедленной отправки в Украину, поскольку оно либо уже ожидает на складах Пентагона, либо только было изготовлено.

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«Это очень большое соглашение, которое мы заключили», — заявил Трамп в понедельник, 14 июля, во время встречи в Овальном кабинете с генсеком НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что «очень богатые страны покупают лучшее оружие в мире», а США производят «оружие, как никто другой».

Марк Рютте заявил, что по меньшей мере восемь стран НАТО готовы заплатить за оружие, и похвалил Трампа за помощь Украине в получении того, что ей нужно… для защиты от России.

«Но вы действительно хотите, чтобы европейцы за это платили, что вполне логично», — добавил Рютте.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работает над «большими» оборонными соглашениями с администрацией Трампа, но «еще не время публично раскрывать детали».

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Какое оружие является частью сделки

И Трамп и Рютте заявили, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot американского производства в рамках нового соглашения. Германия предложила купить две системы, а Норвегия третью.

Соединенные Штаты имеют гораздо больше батарей Patriot, чем любая другая армия — более 60 из 180 во всем мире. Некоторые вооружения могут поступить от правительств, не входящих в альянс НАТО, которым будет предоставлен приоритет в покупке американских замен.

Ни Рютте, ни Трамп не уточнили, какие другие виды ракет и боеприпасов могут быть проданы союзникам для Украины, но теоретически это могут быть тактические ракеты класса «земля-земля» ATACMS или Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), которые имеют большую дальность и могут запускаться с F1.

Как это поможет Украине

Украинские чиновники назвали системы противовоздушной обороны — и Patriot, в частности, важнейшей системой вооружения, которая им сейчас нужна. Украина имеет около восьми систем Patriot, большинство из которых расположены вокруг Киева. Только Patriot способен перехватывать российские баллистические ракеты.

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«Если системы Patriot будут немедленно отправлены в Украину, как отметил Трамп, они будут иметь более решающее влияние на поле боя», — заявила Торри Тауссиг, эксперт из НАТО и бывший чиновник Пентагона.

Сколько денег это принесет США и достаточно ли оружия для продажи

«Это военное оборудование стоимостью в миллиарды долларов, которое будет приобретено у Соединенных Штатов и поступит в НАТО, — сказал Трамп. — И это будет быстро распределено на поле боя».

Американские военные чиновники давно беспокоятся, что война в Украине истощит их запасы. Однако Марк Рютте заверил, что соглашение будет «означать, что Украина сможет получить действительно огромное количество военного оборудования», и это не уменьшит запасов, необходимых для защиты США.

Напомним, после короткой паузы США готовят расширенный пакет военной помощи для Украины, включающий современное вооружение и оборудование. Визит Келлога в Киев подтверждает намерения усилить поддержку, в частности, через совместное производство оружия и укрепление украинского ПВО.

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