Миллион боеприпасов для Украины за год: ЕС придется увеличить промышленные возможности для производства оружия

Поэтому планируется увеличить производственные возможности европейской оборонной промышленности, в частности, с привлечением средств бюджета ЕС.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, — пишет Укринформ.

«Безусловно, мы будем продолжать оказывать всю возможную помощь Украине. На этой неделе мы оплатили новый транш макрофинансовой помощи в 1,5 миллиарда евро. Этим мы помогаем Украине функционировать в то время, когда она защищает себя. Мы снова увеличиваем объемы военного оборудования для Украины. В этом контексте я приветствую согласование Советом ЕС по иностранным делам, которое имеет целью предоставить Украине 1 миллион боеприпасов в течение следующих 12 месяцев», — отметила президент Еврокомиссии.

Европе придется массированно увеличить промышленные возможности для производства боеприпасов.

«Со своей стороны, Еврокомиссия выйдет с правовыми предложениями, которые позволят увеличить промышленные возможности по производству боеприпасов. Это включает, например, возможность поддержки этой работы там, где это будет необходимо, из бюджета ЕС. Речь идет о развитии, развитии и перепрофилировании производственных мощностей и улучшении всего цикла производства боеприпасов, чтобы он был быстрее», — пояснила Урсула фон дер Ляен.

Ранее министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС во время совместного заседания Совета министров ЕС в Брюсселе согласовали цель по предоставлению Украине 1 000 000 артиллерийских снарядов в течение следующих 12 месяцев, и выделение для этой цели €2 миллиардов из внебюджетного межгосударственного Европейского фонда мира, в том числе потратить на общий заказ боеприпасов калибра 155 мм.

Напомним, что Украина во время военных действий с Россией использует от четырех до семи тысяч артиллерийских снарядов. Тем самым Киев опережает производство этих боеприпасов на Западе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Добавим, что в Украине при сотрудничестве со странами НАТО начали производить 125-мм снаряды для танковой пушки.

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