Миллионы на барабаны и стадионы: Рада создала ВСК для расследования злоупотреблений в закупках

Эту комиссию народные избранники решили создать из-за общественного резонанса, который получила информация о возможных нарушениях закона и злоупотреблениях при осуществлении публичных закупок.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию для расследования возможных нарушений закона при публичных закупках в период войны.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент образовал ВСК по вопросам расследования возможных нарушений законодательства Украины при осуществлении публичных закупок во время действия военного положения", – говорится в заявлении народного избранника.

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Свои голоса за создание ВСК отдал 271 депутат. Главой комиссии назначен нардеп от фракции "Голос" Владимир Цабал.

Зачем нужна эта ВСК

По информации в пояснительной записке к соответствующему проекту постановления, ВСК должна представить Раде свой первый отчет о выполненной работе не позднее чем через полгода. В общем, комиссия будет работать год.

"ВСК нужна, поскольку общественный резонанс приобрела информация о возможных нарушениях законодательства и злоупотреблениях при осуществлении публичных закупок", – указано в пояснительной записке.

Там отмечается, что сложная социально-экономическая ситуация в Украине, несоблюдение приоритетного финансирования сектора обороны и безопасности создает напряжение в обществе. Особенно это касается нарушений при использовании публичных средств: денег местного и государственного бюджетов.

Напомним, ранее ТСН.ua собрал громкие скандалы с закупками во время войны, которые возмутили украинцев: речь идет о барабанах, сковородках, овощерезках для укрытий, пиве для работников АЭС и прочем.

Добавим, в начале июля киевлян возмутил масштабный и дорогостоящий ремонт брусчатки на улице Богдана Хмельницкого.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Миллионы на брусчатку и барабаны, а не на армию! Общество возмутили скандальные закупки"

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