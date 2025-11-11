Миндич мог влиять на ключевых чиновников: подробности от САП

Тимур Миндич / © Наші гроші

Основной фигурант коррупционной схемы в энергетике — бизнесмен Тимур Миндич- мог иметь неформальное влияние на бывшего министра обороны Рустема Умерова.

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры во время судебного заседания.

Прокурор сообщил, что фигурант коррупционного расследования Тимур Миндич мог оказывать влияние как на действующего министра юстиции Германа Галущенко (ранее — министра энергетики), так и на секретаря СНБО Рустема Умерова.

«В течение 2025 года установлены факты преступной деятельности Миндича в сфере энергетики путем оказания влияния на министра энергетики Галущенко и в сфере обороны — путем оказания влияния на министра обороны Умерова», — сказал он.

По данным следствия, Тимур Миндич, используя разветвленную сеть контактов во властных и бизнес-кругах, мог координировать коррупционные схемы сразу в двух ключевых отраслях государства — энергетической и оборонной.

Напомним, ранее мы писали о том, что 10 ноября «Украинская правда» сообщила, что НАБУ провело обыскиу бизнесмена Тимура Миндича, который за несколько часов до следственных действий успел покинуть Украину.

По информации НАБУ, правоохранители осуществляют масштабную антикоррупционную операцию под кодовым названием «Мидас», которая направлена на разоблачение коррупционных схем в энергетической сфере. По данным следствия, причастные лица создали большую схему влияния на государственные стратегические предприятия, «Энергоатом»

НАБУ обнародовало часть аудиозаписей, где фигуранты общаются под псевдонимами «Тенор», «Рокет» и «Карлсон». По словам нардепа Ярослава Железняка, «Карлсон» — это Миндич.

Детективы утверждают, что «Карлсон» возглавляет преступную организацию, которая занималась отмыванием незаконных средств через так называемую «прачечную». Он контролировал финансовые потоки из квартиры на улице Грушевского в Киеве и координировал свое влияние на чиновников в центральных органах власти. Деятельность Миндича касалась решения вопросов в собственных интересах, в частности в энергетической и оборонной сферах.