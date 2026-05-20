Миндич подал иск против Зеленского из-за санкционного указа – детали

Тимур Миндич

Бизнесмен Тимур Миндич обратился в Кассационный административный суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.

Как свидетельствуют данные на портале «Судебная власть Украины», Миндич просит суд упразднить указ №843/2025 от 13 ноября 2025 года, которым против него были введены санкции.

Миндич подал иск против Зеленского.

Информация о подаче иска появилась 14 мая. По делу уже определен состав суда, который будет рассматривать обращение бизнесмена.

Других деталей по поводу аргументов истца или даты начала рассмотрения дела пока не сообщается.

Что известно о санкциях против Миндича

Напомним, в ноябре 2025 года президент Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций против Миндича и Цукермана, фигурирующих по делу об «откатах» в «Энергоатоме». Оба фигуранта, имеющих гражданство Израиля, находятся за рубежом: Миндич выехал в Польшу перед обысками как многодетный отец, а Цукерман покинул Украину по иностранному паспорту.

В январе 2026 года НАБУ и САП направили документы в Интерпол для объявления в розыск Миндича и Цукермана, подозреваемых по коррупционному делу «Мидас».

В марте стало известно, что Украина официально направила Израилю запрос на экстрадицию Миндича. Процесс подготовки затянулся из-за необходимости исправления ошибок в документах НАБУ, после чего материалы были расширены до 24 томов и переведены. Полный пакет документов уже находится на рассмотрении израильского министерства юстиции.

