Миндич уехал из Украины за несколько часов до обысков: стало известно, кто вывез бизнесмена

Тимур Миндич. / © ТСН

Бизнесмен и фигурант коррупционной схемы в энергетике Тимур Миндич уехал из Украины в 2:09 10 ноября – за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Для пересечения границы он пользовался услугами львовского сервиса премиум перевозок «ТаймЛюкс».

Об этом стало известно журналистам-расследователям проекта "Радио Свободы" - "Схемы".

Фирма «ТаймЛюкс» была зарегистрирована во Львове менее полугода назад – в мае 2025 года. На ее сайте отмечено, что компания предлагает перевозки премиумкласса в Польшу, Молдову и Румынию. Своим клиентам обещают быстрое пересечение границы, полное сопровождение и индивидуальные маршруты под пожелания.

Скригшот "Схем" с сайта компании-перевозчика. / © "Схеми"

Схемы установили, что для выезда в Польшу Миндич воспользовался автомобилем Mercedes-Benz S 350 этой компании. От источников с доступом к данным о пересечении госграницы журналисты узнали номера этого автомобиля. Впоследствии отыскали ее в соцсетях и установили личности владельцев.

Оказалось, что этот автомобиль принадлежит одному из владельцев этого сервиса – 38-летнему львовскому предпринимателю Максиму Вовку. В рекламных видео «ТаймЛюкс» указано, что салон Mercedes-Benz S 350 имеет кожаные сиденья, отдельную зону климата и премиальную отделку. На вопрос о стоимости поездки в ноябре по маршруту Киев-Варшава Mercedes-Benz S-класса, представители трансфера отметили, что это стоит 1300 евро.

Отмечается, что, согласно YouControl, Максим Вовк владеет автопарком из трех машин, используемых для перевозок – это Hyundai Avante, Mercedes-Benz S 350 и Hyundai Sonata.

Данные "Схем" об автопарке бизнесмена Максима Вовка. / © "Схеми"

В собственности компании не указано недвижимое имущество или транспорт, только действующая лицензия на внутренние и международные перевозки пассажиров. Расследователи отмечают - соцсетей видно, что услуги предоставлялись еще до формальной регистрации, вероятно, в пределах профильного ФЛП Максима Вовка. Журналисты установили, что на Mercedes-Benz S 350 Волк неоднократно получал штрафы преимущественно за превышение скорости.

Другим совладельцем фирмы является Эльдар Асадулаев. Он работал в Западном региональном управлении ГНСУ. В одном из приложений по проверке номеров он обозначен как «начальник отдела по борьбе с контрабандой Пограничная служба». Публичных деклараций Асадулаева журналисты не обнаружили.

По данным "Схем", в 2025 году Асадулаев подал в свое подразделение иск, поскольку во время службы в 2016-2018 годах ему не начислили доплаты. Он потребовал произвести расчет и выплату. Суд встал на его сторону.

Другой совладелец фирмы-перевозчика Эльдар Асадулаев. / © "Схеми"

Схемы связались со львовскими бизнесменами. Максим Вовк заявил, что "компания не проверяет документы пассажиров".

"Этим занимаются соответствующие государственные органы во время пересечения границы. У меня нет информации для того, чтобы давать комментарии по вашему вопросу", - цитируют журналисты бизнесмена.

На второе уточнение, знаком ли он с Миндичем, ответил: "Слава богу, нет".

Его партнер по бизнесу Эльдар Асадулаев лишь кратко ответил: “Впервые слышу”. После этого он положил трубку.

Напомним, ранее журналисты узнали, что бизнесмен уехал из Украины за четыре часа до обысков в его квартирах в доме по ул. Грушевского в Киеве. Он пересек границу в пункте пропуска Грушей Львовской области в направлении соседней Польши.

Пограничники заявили, что Миндича выпустили за границу на законном основании. Основанием для выезда во время военного положения стало наличие троих несовершеннолетних детей. Бизнесмен был оформлен в одном из пунктов пропуска, ведь имел все необходимые документы.

Заметим, 13 ноября президент Владимир Зеленский на три года ввел санкции против фигурантов дела по «Энергоатому». Против Миндича, имеющего паспорт гражданина Израиля, 17 ограничений введены на три года, а одно лишение государственных наград Украины и других форм празднования бессрочно.