Миндича могут экстрадировать в Украину — в НАБУ рассказали детали

Тимур Миндич

Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит экстрадиционный запрос относительно фигуранта дела Миндича. После завершения необходимых досудебных процедур документы планируют направить, в частности, в Израиль.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос в разговоре с украинскими СМИ.

По его словам, следствие сотрудничает более чем с десятью международными юрисдикциями для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе фигурантов.

"В настоящее время все меры по возможности применения традиционных механизмов будут соблюдены. Мы также общаемся с Израилем и другими странами по экстрадиции личности - фигуранта этого уголовного производства", - отметил Кривонос.

Он добавил, что расследование находится в активной фазе, а следователи ожидают процессуальных решений после получения ответов от иностранных партнеров и завершения экспертиз.

"Сейчас мы активно сотрудничаем примерно с десятью разными юрисдикциями, в частности со странами Европейского Союза, в рамках международных договоров - для получения информации о финансовых транзакциях, счетах и имуществе", - сообщил директор НАБУ.

Кривонос подчеркнул, что дело не завершено, а общество проинформируют о новых деталях, как только это разрешат процессуальные нормы.

"В этом деле точка не поставлена. Следствие продолжается, и будут дополнительные детали, о которых мы сообщим тогда, когда это станет возможным в процессуальном смысле", - подчеркнул он.

Что известно об операции "Мидас"

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили документы для объявления в Интерполе Тимура Миндича и Александра Цукермана, подозреваемых по делу Мидас относительно коррупции в энергетике.

Также мы писали о том, что фигуранту коррупционного дела в энергетике бизнесмена Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения — содержание под стражей. Бизнесмен покинул территорию Украины за несколько часов до обысков НАБУ.

Бизнесмена Тимура Миндича подозревают в участии в масштабной коррупционной схеме в "Энергоатоме". Ночью против 10 ноября он уехал из Украины — это произошло за несколько часов до начала обысков в его квартире в Киеве. Основанием для выезда, говорят в ГНСУ, стало наличие троих несовершеннолетних детей.

НАБУ подозревает бизнесмена Тимура Миндича в создании преступной организации, отмывании денег, полученных преступным путем, и в незаконном влиянии на Рустема Умерова - эксминистра обороны, действующего секретаря СНБО. Дело против бизнесмена было открыто 21 августа 2025 года.