Миндичу заочно избрали меру пресечения: поможет ли это наказать бизнесмена

Тимур Миндич / © Наші гроші

Реклама

Бизнесмену и фигуранту дела «Мидас» Тимуру Миндичу заочно избрали меру пресечения.

Об этом из зала суда передает «Суспильне».

Меру пресечения выбирали заочно, поскольку еще 10 ноября, за несколько часов до обысков, Миндич уехал за границу.

Реклама

Адвоката Миндича назначило государство. Однако ему не удалось связаться с бизнесменом. Поэтому Тимуру Миндичу не назначили залог, ведь нет такой возможности при заочном процессе суда. Поэтому избрана мера пресечения — содержание под стражей. Директор НАБУ Семен Кривонос ранее объяснял, что это необходимая процедура, чтобы объявить Миндича в международный розыск.

Прокуроры подтвердили, что после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для задержания Миндича, в частности при пересечении границы. Однако пока место нахождения бизнесмена неизвестно.

На вопрос, действительно ли Миндич бежал в Израиль, паспорт которого у него якобы есть, прокурор ответил, что установление этой информации зависит от законодательства страны и ее сотрудничества с Интерполом.

Прокурор по делу заявил, что Тимур Миндич оказывал давление на тогдашнего министра обороны, а ныне секретаря СНБО и главы украинской переговорной группы Рустема Умерова с попыткой повлиять на него по закупкам некачественных бронежилетов.

Реклама

«В итоге контракт был расторгнут из-за несоответствия продукции требованиям и никакой продукт не был поставлен», — сообщил в свою очередь Рустем Умеров.

Кроме того, в суде рассказали, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела «Энергоатома» Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.

Напомним, что 10 ноября работники НАБУ провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у бывшего министра энергетики, а тогда еще действующего министра юстиции Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».