Минэнерго: Распространение ложной информации о достройке ХАЭС вредит национальным интересам

Министерство энергетики Украины выступило с опровержением заявлений народного депутата Ярослава Железняка о достройке энергоблоков Хмельницкой АЭС. В министерстве подчеркнули, что проект достройки атомных блоков никак не повлияет на тарифы для населения.

Как отметили в ведомстве, увеличение производства дешевой атомной энергии, которое предусматривает этот проект, направлено на поддержание стабильных и доступных тарифов для украинцев. Финансирование работ будет осуществляться за счет привлеченных коммерческих кредитов и собственных средств Энергоатома. Бюджетные средства или поступления, полученные из-за повышения тарифов, для реализации этого проекта не будут использоваться.

Также в министерстве отметили, что все детали проекта были представлены народным депутатам во время встречи с министром энергетики Германом Галущенко. Однако народный депутат Ярослав Железняк проигнорировал эту встречу, поэтому его заявления не имеют под собой никаких оснований.

Минэнерго считает, что подобные попытки манипуляции и распространения ложной информации относительно достройки энергоблоков и украинского атомного поколения противоречат национальным интересам. Ведомство отметило свою открытость к сотрудничеству и готовность предоставить дополнительные разъяснения всем заинтересованным сторонам.