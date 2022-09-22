"Миниполитбюро": экс-член Совета Федерации РФ заявил, что объявить мобилизацию решил не сам Путин

Решение об объявлении частичной "мобилизации" в России принимал не сам президент Владимир Путин, а его ближайшее окружение – так называемое "миниполитбюро".

В это окружение Путина входят три категории людей.

Такое мнение российский бизнесмен, экс-член Совета Федерации РФ Сергей Пугачев высказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Человек он (Путин – ред.) нерешительный, не принимает решений. Он, конечно, зажат, сильно нервничает и т.д. – это очевидно. Скажем так, это не послание к Федеральному собранию, то есть во всех смыслах это судьбоносное решение, которое, конечно, принимает не сам Путин, а принимает, собственно, путинское окружение", – сказал бизнесмен.

Это окружение Пугачев назвал "миниполитбюро". По его словам, туда входят три категории людей: "кланы денег, кланы войны и кланы денег и войны".

Экс-член Совета Федерации также сказал, что первыми людьми в этом "миниполитбюро" являются силовики: секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. А среди вторых – глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Напомним, по оценке генерала США Бена Годжеса, последние решения Путина напоминают поведение Адольфа Гитлера, который в последние дни Третьего Рейха пытался привлечь к участию в войне побольше военных.

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